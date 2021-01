Dead Cells: annunciato il DLC Fatal Falls con un trailer

Motion Twins ha annunciato Dead Cells: Fatal Falls, il nuovo DLC di del suo incredibile roguevania, che sarà disponibile dal 26 gennaio 2021, ossia tra due settimane. Per festeggiare è stato pubblicato anche un trailer di gameplay, che mostra i nuovi contenuti.

Dead Cells: Fatal Falls conterrà due biomi posti circa a metà avventura, che serviranno da percorsi alternativi per i livelli Stilt Village/Clock Tower e Slumbering Sanctuary/Forgotten Sepulcher. Uno si chiama Fractured Shrines e sarà formato da piattaforme fluttuanti collegate da ponti trappola e corvi rossi davvero fastidiosi. L'altro si chiama The Undying Shores e chiederà di calarsi lungo un dirupo nel mezzo di una tempesta, passando dentro a delle grotte pieno di esperimenti andati male decisamente aggressivi.

Naturalmente ci sarà anche un nuovo boss: il giardiniere, che tenterà di coltivare il giocatore nel Mausoleum insieme a fiori e funghi.

Il prezzo di Dead Cells: Fatal Falls sarà di 4,99€. Inizialmente sarà disponibile per PC e console. Successivamente potrebbe essere lanciato anche su sistemi mobile.

Dead Cells è disponibile per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, sistemi iOS e sistemi Android. È inoltre giocabile in retrocompatibilità su Xbox Series X e Series S e su PS5.