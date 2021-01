GTA 5 su PS5 e Xbox Series X potrebbe avere la grafica di Red Dead Redemption 2

GTA 5 è atteso su PS5 e Xbox Series X come un'evoluzione tecnica della versione già presente su PS4 e Xbox One, che a sua volta era già una netta evoluzione sulle versioni per le console precedenti e a quanto pare la versione next gen utilizzerà l'engine aggiornato usato per Red Dead Redemption 2.

Il western di Rockstar Games, nonostante sia uscito ormai da più di due anni sul mercato, rappresenta ancora un benchmark grafico impressionante, che non sfigura sulle console next gen e determina anche un salto evolutivo netto rispetto alla grafica di Grand Theft Auto V.

Red Dead Redemption 2 è infatti basato su una versione successiva e nettamente più evoluta dell'engine Rage utilizzato da Rockstar Games ed è su una versione ulteriormente evoluta ma sostanzialmente simile a questa che si dovrebbe basare anche la conversione di GTA 5 e GTA Online per PS5 e Xbox Series X|S.

Al momento si tratta solo di voci di corridoio, ma provengono da un paio di insider che sono considerati "affidabili" dalla community appassionata di produzioni Rockstar Games, anche se questo non depone comunque più di tanto a favore della veridicità della questione.

In particolare, parliamo degli utenti "alloc8or" e "Tez2", che sui forum ufficiali di Rockstar Games hanno assunto il ruolo di insider già in altre occasioni. Secondo quanto riferito, nel codice di GTA Online in particolare sono rilevabili tracce del cambiamento effettuato in termini di engine, che dovrebbe avere riflessi nelle versioni next gen su PS5 e Xbox Series X di GTA 5.

Nel frattempo, GTA 5 continua a macinare vendite con oltre un milione di unità vendute nel solo UK nel 2020, mentre rimaniamo in attesa di informazioni su GTA 6, che potrebbe arrivare già nel 2022, secondo alcuni.