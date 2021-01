GTA 5 senza freni: oltre un milione di unità vendute nel solo UK nel 2020

Il Regno Unito, uno dei mercati più importanti in Europa anche per il mondo videoludico, è spesso sorvegliato speciale degli analisti e, con l'inizio del 2021, molti si sono dedicati alla raccolta dati. Grazie a Entertainment Retailers Association (ERA) abbiamo recentemente avuto modo di scoprire che il mercato UK ha superato i 4 miliardi di sterline. Questa analisi nasconde però un dettaglio molto interessante: GTA 5 è riuscito a vendere più di 1 milione di copie, sette anni dopo la sua uscita.

Il successo del gioco di Rockstar Games è incalcolabile. Non letteralmente, dopotutto Entertainment Retailers Association (ERA) ci conferma che nel solo 2020 e nel solo Regno Unito sono state vendute ben 1,127,222 unità, sommando sia le versioni digitali che quelle fisiche. Il gioco è dietro unicamente a FIFA 21 e a Call of Duty Black Ops Cold War che ottengono rispettivamente la prima e la seconda posizione con 2,182,694 e 1,420,353 unità vendute.

GTA 5 è in grado di battere anche nuove uscite come Assassin's Creed Valhalla (665,815) e The Last of Us Parte II (539,247). Il gioco di Rockstar Games non conosce quindi limiti e il suo successo sembra solo destinato a continuare con l'arrivo della versione next-gen.

Dobbiamo inoltre ricordarci che le vendite del gioco sono solo una parte della storia. Rockstar Games infatti guadagna grandi cifre soprattutto con la modalità online, che è attualmente ancora accessibile solo tramite l'acquisto del gioco completo. La maggior parte degli acquirenti, probabilmente, erano interessati a GTA Online, più che alla campagna single player.

Infine, vi segnaliamo questo video che mostra la super mod di Superman per GTA 5, con tutti i suoi poteri inclusi.