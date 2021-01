Nintendo Switch ha superato le vendite di Nintendo 3DS secondo le stime di VGChartz

Nintendo Switch è oggettivamente una console di successo. I dati di vendita ufficiali dei giochi lo dimostrano e, ora, si sommano anche i dati di VGChartz il quale segnala una stima di circa 76 milioni di unità vendute per la console ibrida della casa di Kyoto. Questo significa che la macchina da gioco ha battuto Nintendo 3DS, che si era fermato a 75.9 milioni di unità.

Come detto, si tratta di stime di VGChartz, non la fonte più affidabile di tutte, ma ci permettono comunque di avere un'idea generica del successo di Nintendo Switch. Anche ammesso che i dati siano scorretti, possiamo tranquillamente affermare che la console ibrida è perlomeno vicina a quanto raggiunto da Nintendo 3DS. La differenza tra le due piattaforme è ovviamente il tempo impiegato per raggiungere questo risultato.

Nintendo 3DS è stato rilasciato nella sua prima versione nel febbraio 2011 in Giappone e ha quindi toccato quota di circa 75 milioni di unità nell'arco di dieci anni. Nintendo Switch è stata rilasciata nel marzo 2017: il suo successo è da calcolare su soli quattro anni.

Come detto, inoltre, possiamo calcolare il successo di Switch anche in base alle vendite dei giochi, indicate da Nintendo stessa sul proprio sito ufficiale. Sappiamo infatti che al primo posto c'è Mario Kart 8 Deluxe con 28.99 milioni, al secondo posto Animal Crossing New Horizons con 26.04 milioni e infine al terzo posto Super Smash Bros. Ultimate con 21.10 milioni.

