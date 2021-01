Nintendo: perché comprare Next Level Games? - La Bustina di Lakitu

Qualche chilometro più in là, e pochi giorni prima che degli irsuti energumeni invadessero il Campidoglio, in una grottesca e inquietante reificazione del primo Donkey Kong, Bowser deve essere andato avanti e indietro varie volte tra Redmond (Washington, Stati Uniti) e Vancouver (British Columbia, Canada), con l'obbiettivo di stabilire gli ultimi dettagli dell'acquisizione di Next Level Games da parte di Nintendo. Ci riferiamo naturalmente a Doug Bowser, che dal 2019 è presidente di Nintendo of America, non certo allo spinoso tiranno dei koopa. Se tutto andrà bene, e al momento non c'è alcun motivo di sospettare il contrario, la società giapponese a inizio marzo diventerà proprietaria di Next Level Games, per l'appunto canadese, con la quale collabora felicemente fin dagli esordi: la software house viene fondata nel 2002, l'anno dopo pubblica il multipiattaforma NHL Hitz Pro (un gioco di hockey, tanto per corroborare qualche stereotipo territoriale) e, come secondo progetto, onore riservato a pochi (ancor più in Occidente), mette subito le mani sul baffuto, e paffuto, idraulico Nintendo. Arriva così su GameCube, nel 2005, Super Mario Strikers: un gioco di calcetto molto carino e divertente, che vende - nella fase calante della console - più di 1,5 milioni di copie. Nintendo è soddisfatta del risultato, da qualsiasi punto di vista, e immediatamente commissiona un seguito per il progetto Revolution, che qualche mese più tardi, a fine 2006, avrebbe colonizzato i salotti del mondo ricco col nome di Wii. Il gioco arriva nel 2007, si chiama (in Europa) Mario Strikers Charged Football e, a dispetto della simile media Metacritic, si rivela più bello e molto più ricco del predecessore: è anche un discreto successo commerciale, piazza un milione di copie più del capostipite, e offre una gradevolissima modalità multiplayer online, perfino in cooperativa dal salotto di casa. Prima di dedicarsi unicamente a Wii, e a un altro storico brand Nintendo come Punch-Out!!, Next Level Games pubblica un brutto tie-in multipiattaforma dell'Uomo Ragno (Spider-Man: Friend of Foe), e una discreta esclusiva per Xbox 360 (Ticket to Ride).

Da Wii all'acquisizione Nel 2009 e 2010, Next Level Games crea solamente titoli per Nintendo Wii: come dicevamo prima, fa parte della lista anche Punch-Out!! (e il suo spin-off per WiiWare Doc Louis's Punch-Out!!), sviluppato sotto la supervisione dell'azienda giapponese e, in particolare, dell'esterofilo Kensuke Tanabe. La differenza qualitativa tra questo progetto e quelli coevi è fin troppo evidente: alcuni imputano la disparità alla supervisione giapponese, ma potrebbe dipendere anche dalla differenza di impegno profuso, dall'eccessivo numero di titoli sviluppati assieme (dai tre ai cinque, non sappiamo i dettagli) o, più probabilmente, da una sintesi tra queste tre ipotesi. Nel 2011 arriva l'ultimo gioco avulso dal mondo Nintendo, e cioè Captain America: Super Soldier, pubblicato da SEGA per PlayStation 3 e Xbox 360 (e Wii, su cui però viene adattato da un'altra azienda). La differenza che intercorre tra i progetti di Next Level Games con o senza Nintendo è evidente, prevedibilmente, non solo a livello qualitativo, ma anche commerciale. Così le due decidono di stringere ulteriormente i loro legami, e di lavorare solamente assieme, pensando di trarne mutuo vantaggio. Il primo frutto di questo nuovo rapporto prende il nome di Luigi's Mansion: Dark Moon, viene prodotto direttamente da Shigeru Miyamoto (sarà una delle ultime volte, salvo improbabili sorprese) e arriva nel 2013. Con più di sei milioni di copie piazzate, diventa il gioco più venduto della serie e dell'azienda: non bastasse questo traguardo a parlare di successo, la nuova avventura spettrale di Luigi ottiene anche una media Metacritic di 86, la più alta mai raggiunta da Next Level Games (eguagliando Punch-Out!!). La sfortunata vita di Wii U adombra anche i creativi canadesi, che non fanno capolino sulla home console Nintendo: sono forti le voci di un progetto cancellato, ed effettivamente sarebbe plausibile. Tra il 2014 e il 2018 infatti Next Level Games pubblica un solo videogame, Metroid Prime: Federation Force per Nintendo 3DS, affossato a livello critico e condannato a un nefasto destino commerciale. È ancora il fratello di Mario, glorificato qui da un ruolo salvifico, a segnare il ritorno trionfale della software house: Luigi's Mansion 3 esce nel 2019, e incarna il debutto di Next Level Games su Switch. Qualitativamente è paragonabile al predecessore, ma a livello visivo e tecnologico mostra gli enormi progressi compiuti dalla software house: non a caso ottiene un successo roboante, sfiorando gli otto milioni di copie in un solo anno. A questo punto, alcuni dei fondatori di Next Level Games decidono che sia il momento opportuno per vendere le loro quote aziendali: Nintendo, prima che si presenti qualcun altro, probabilmente sfruttando dei privilegi contrattuali, si fa avanti e acquisisce l'azienda canadese. Potrebbe sembrare una storia di successo come tante, e da certi punti di vista lo è, ma si tratta di una conclusione decisamente atipica per il consueto modus operandi Nintendo.