Skyrim è ora giocabile in co-op locale grazie a queste mod

Skyrim dopo più di nove anni è ancora uno dei giochi preferiti e più giocati dai fan di TES di tutto il mondo, soprattutto su PC. Ovviamente il merito è anche delle mod che permettono di vivere l'avventura di Bethesda in modi sempre nuovi. Proprio a questo riguardo, tramite un paio di mod è ora possibile giocare a Skyrim in cooperativa locale sulle stesso schermo.

Nucleus co-op, una mod che trasforma i giochi multigiocatore in titoli splitscreen, è ora compatibile con Skyrim Together, una mod che permette di giocare al GDR in co-op online. Combinandole è quindi possibile trasformare il gioco online in un gioco locale e vivere le avventure del Dragonborn insieme a una seconda persona sullo stesso computer.

Nel post Reddit che potete trovare in calce, è presente un veloce tutorial che spiega che prima di tutto è necessario istallare The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition e la mod Skyrim Together tramite Harbor launcher. Successivamente è necessario scaricare Nucleus e seguire una serie di passaggi. Il primo commento su Reddit include link a guide e tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Ovviamente dovete aspettarvi alcuni problemi tecnici e bug: si tratta di una novità e non è ancora perfetta, ma di certo molti fan non vedranno l'ora di mettere alla prova la co-op locale con Skyrim.

