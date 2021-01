TES 3 Morrowind: video mostra il gioco con 300 mod, è come una remaster

Lo YouTuber Mr Moonshine ha recentemente condiviso un video nel quale mostra TES 3 Morrowind eseguito tramite OpenMW con più di 300 mod attive. Il risultato finale, come potete vedere voi stessi nel filmato qui sopra, è incredibile e crea in pratica una versione remaster del gioco, certamente superiore alla versione vanilla.

Nel caso nel quale non lo sappiate, OpenMW è un motore grafico moderno gratuito e open-source che permette di re-implementare e migliorare la funzioni del motore Gamebryo originale di TES 3 Morrowind. OpenMW, inoltre, include il proprio editor, OpenMW-CS, il quale permette agli utenti di modificare o creare le proprie mod, ma anche di lavorare a giochi originali.

Mr. Moonshine ha anche condiviso la lista completa delle mod che ha utilizzato per realizzare il video di TES 3 Morrowind. In questo modo potete anche voi scaricare tutte le mod e provare ad eseguire il gioco alla stessa qualità raggiunta dallo YouTuber (fermo restando che dovete avere un computer adeguato a questo compito). Potete trovare la lista completa in questo Pastebin.

Morrowind è molto amato, come dimostra Skywind: un video mostra i progressi della mod che rifà Morrowind con il motore di Skyrim. Da tempo, purtroppo, Todd Howard di Bethesda ha affermato che non ci sarà alcun remaster per The Elder Scrolls III: Morrowind, meglio la retro-compatibilità a suo dire.