Just Cause Mobile include una modalità co-op: tweet invita a taggare gli amici

Square Enix, tramite il profilo Twitter ufficiale di Just Cause Mobile, ha ricordato una delle caratteristiche del suo nuovo gioco: la nuova esplosiva avventura per iOS e Android includerà anche la co-op. Sarà ovvero possibile giocare in cooperativa insieme ad altri giocatori. È importante notare che si tratta di una novità assoluta per la serie, ad oggi sempre votata al puro single player.

Il tweet è stato accompagnato da una clip di quindici secondi che mostra un'animazione di uno smartphone, con vetri rotti e rapini in ogni dove. Purtroppo non è stato condiviso alcun gameplay dedicato alla modalità o anche solo a Just Cause Mobile. Lo scopo del tweet è quello di taggare i propri amici, per iniziare subito a creare una squadra!

Questo tweet, però, è probabilmente il preludio all'arrivo di nuove informazioni: speriamo infatti di poter vedere presto un video di gameplay esteso per le varie modalità. Ricordiamo infatti che, come annunciato a metà dicembre, Just Cause Mobile includerà una modalità competitiva per un massimo di 30 giocatori, oltre alla cooperativa per 4 giocatori. Non mancano missioni Sfida e una campagna narrativa, per soddisfare tutti i tipi di giocatori.

Just Cause Mobile sembra quindi pronto a far rinascere la saga che, pur avendo uno zoccolo duro di fan, non ha mai convinto fino in fondo. L'accesso al mercato mobile potrebbe segnarne il successo a lungo termine.

Vi ricordiamo che Just Cause: Mobile era stato annunciato ai Game Awards 2020 con trailer e immagini.