Just Cause Mobile, trailer d'annuncio dei Game Awards 2020

A margine dei Game Awards 2020, Square Enix ha presentato attraverso uno spettacolare trailer Just Cause: Mobile. Il nome dovrebbe essere abbastanza autoesplicativo: si tratta della versione per Android e iOS del celebre action shooter di Avalanche.

Lo show della notte è stato incredibilmente ricco di spunti. Qui potete trovare tutti i vincitori nelle varie categorie dei The Game Awards 2020. A margine di tutto il ben di Dio che è stato presentato è stato annunciato anche Just Cause: Mobile è stato annunciato ai The Game Awards 2020. Si tratta di un free-to-play action shooter in arrivo per Android e iOS nel corso del 2021.

Just Cause: Mobile avrà sia una modalità single player, sia una modalità multigiocatore competitiva da 30 giocatori. Da quanto è possibile vedere saranno mantenute tutte le abilità tipiche della serie, come la possibilità di usare il rampino per aggrapparsi ovunque, scivolare e sparare come se non ci fosse un domani.

Ci saranno modalità per lupi solitari, ma anche alcune pensate per team di tre giocatori nelle quali bisogna reclamare le basi per guadagnare punti.

Ci sarà anche una modalità cooperativa a 4 giocatori che chiederà di terminare determinate missioni sfida.

