Arizona Sunshine: trailer della mappa orda Trailer Park

Vertigo Games e Jaywalkers Interactive hanno annunciato con un trailer che aggiungeranno gratuitamente una mappa alla modalità orda di Arizona Sunshine, uno sparatutto VR per PC e PlayStation VR. Trailer Park, questo il nome del nuovo scenario, arriverà su Oculus Quest il 15 dicembre 2020, con una versione per i principali visori VR per PC e PlayStation VR che sarà disponibile all'inizio del 2021 .

La mappa gratuita è completamente nuova per lo sparatutto zombi. Arizona Sunshina ha guadagnato oltre $ 1,4 milioni di dollari in tutto il mondo nel suo primo mese di pubblicazione e da quel momento in poi è stato arricchito con tantissimi nuovi contenuti ed espansioni. Per esempio, recentemente è stato introdotto un update grafico che sfruttasse le potenzialità di Quest 2.

La mappa Trailer Park, disponibile nella modalità orda, consentirà a quattro giocatori di provare a sopravvivere in un'area chiusa, piena di vecchie catapecchie trasandate. L'obiettivo, come sempre, è quello di resistere il più possibile alle orde di nemici, coprendosi le spalle a vicenda.

Questo dicembre Vertigo Games celebra il 4° anniversario di Arizona Sunshine con un concorso a premi. Per avere la possibilità di vincere un visore Oculus Quest 2 e un'intera orda di premi Arizona Sunshine, vi consigliamo di visitare il sito web per tentare la fortuna.