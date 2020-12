Overcooked! All You Can Eat, trailer di lancio con lo Chef svedese dei Muppets

Team17 ha pubblicato un nuovo trailer di Overcooked! All You Can Eat, una versione riveduta, corretta e potenziata dei due party game pensata per PS5 e Xbox Series X/S. In questa nuova collezione non solo potremo godere di una grafica in 4K e del multiplayer online, ma avremo modo di giocare anche con una guest star del calibro dello Chef Svedese, il simpatico personaggio dei Muppets.

Questo folle connubio è stato presentato durante i The Game Awards 2020 di ieri sera. Nel caso in cui ve li siate persi, qui abbiamo raccolto tutti gli annunci in un solo posto.

La Overcooked! All You Can Eat contiene Overcooked 1 e 2 in versione rivista e potenziata. Il gioco, infatti, gira in 4K e con un framerate ancorato sui 60fps. Inoltre il gioco può contare su nuovi Trofei e Obiettivi, il multiplayer online cross-platform, una Modalità Assistita e delle opzioni per l'accessibilità, così da rendere il gioco adatto a tutti.

Per un periodo limitato lo Chef Svedese, celebre personaggio dello show televisivo "I Muppets", sarà scaricabile gratuitamente da parte di tutti coloro che compreranno in gioco su PlayStation 5 o le nuove Xbox.

Cosa ve ne pare?