Nintendo Switch è la console più venduta di novembre 2020 negli USA

Nonostante l'arrivo della next-gen, Nintendo Switch è stata la console più venduta negli USA di novembre 2020. La console ibrida di Nintendo è stata in grado di piazzare 1,35 milioni di unità nel solo mese, confermandosi come la più venduta nel mese del Black Friday e del Giorno del Ringraziamento. PS5 e Xbox Series X/S, infatti, non sono riuscite a fare meglio.

Con questa performance, Switch ha venduto 6,92 milioni di unità nel 2020, superando di quasi mezzo milione di console il numero totale di console vendute in tutto il 2019. Un successo straordinario, ottenuto grazie al successo di Animal Crossing: New Horizons o di Super Smash Bros. Ultimate: ieri ai TGA 2020 è stato annunciato Sephiroth di Final Fantasy 7 .

Nintendo, ovviamente, ha commentato in maniera entusiastica questo genere di numeri e anzi spera di fare persino meglio a Natale: "Nintendo Switch è una proposta unica per gli acquirenti anche durante le festività natalizie con la possibilità di giocare in TV o in modalità portatile", ha dichiarato Nick Chavez, senior vice president of sales and marketing di Nintendo of America. "Continuiamo ad avere una domanda senza precedenti per Nintendo Switch e siamo lieti che le persone di tutte le età e livelli di abilità useranno Nintendo Switch durante queste vacanze e oltre".

Cosa ne pensate? Il trend sarà destinato a continuare? Anche in Giappone Switch sta dominando le classifiche.