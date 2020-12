The Game Awards 2020: tutti gli annunci in un solo posto

Lo show di stanotte dei The Game Awards 2020 è stato intenso e ricco di annunci. Geoff Keighley, infatti, è stato un grado di assemblare uno show estremamente interessanti e ricco di annunci e novità. Forse il più ricco di tutto il 2020, se escludiamo i reveal di PS5 e Xbox Series X. Per vostra e nostra comodità abbiamo raccolto tutto quello che è stato detto nella notte in un unico posto, così da poter avere uno sguardo globale su questo evento.

Partiamo con due anteprime su due delle novità presentate ieri:

It Takes Two, una fantastica avventura nei panni di Cody e May

Road 96, il nuovo indie sulla strada.

Di seguito vi elenchiamo tutti i vincitori nelle varie categorie dei The Game Awards 2020. Qui si possono riascoltare i meravigliosi intermezzi musicali di Super Mario Bros. e Last Surprise di Persona. Questo, invece, è il video dell'intero evento: