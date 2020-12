Scarlet Nexus: periodo di uscita svelato ai The Game Awards 2020

La notte dei The Game Awards 2020 è densa di trailer e annunci. Abbiamo potuto vedere tante sorprese come Perfect Dark o nomi attesi anche se noti come Dragon Age. Inoltre, tra una premiazione e l'altro, c'è stato spazio anche per Scarlet Nexus, il nuovo gioco di Bandai Namco.

Lo sviluppatore ha mostrato un trailer espanso nel quale possiamo vedere molteplici sezioni narrative, insieme a un po' di gameplay. Scarlet Nexus sembra essere costruito sullo stesso motore e stile degli amati God Eater, ma con qualche particolarità.

Pare che ci saranno infatti due personaggi, con modi molto diversi di affrontare il gioco. Il trailer di Scarlet Nexus mostrato ai The Game Awards 2020 ci indica anche che il periodo di uscita è fissato per l'estate 2021. Speriamo di poter vedere una sequenza di gameplay più ampia nel corso dei prossimi mesi.