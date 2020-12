Among Us, la nuova mappa The Airship presentata ai Game Awards 2020

Among Us ha presentato la sua nuova mappa ai Game Awards 2020: lo scenario si chiama The Airship e sarà disponibile nel gioco all'inizio del 2021.

Capace di totalizzare 217 milioni di download, Among Us è stato in realtà pubblicato diverso tempo fa ma è diventato terribilmente popolare grazie ad alcuni streamer che l'hanno portato nelle loro dirette.

Com'è possibile vedere nel breve trailer che trovate in calce, e che è stato presentato pochi minuti fa, The Airship si pone come una location molto particolare e sfaccettata.

Lo scenario ideale per le originali meccaniche di Among Us, che vedono i giocatori collaborare per riparare una nave spaziale mentre uno di loro rema contro nei panni dell'impostore.