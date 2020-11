Among Us, download a quota 217 milioni: il successo del gioco non si ferma

Among Us ha totalizzato oltre 217 milioni di download, generando incassi per 39 milioni di dollari: un successo, quello del titolo sviluppato da Innersloth, che non accenna a fermarsi.

Giocato in streaming anche dalla deputata americana Alexandria Ocasio-Cortez, il divertente casual game a base multiplayer macina ormai numeri degli dei più grandi blockbuster in ambito mobile.

"In genere i casual game sono quelli che accumulano il maggior numero di download, insieme ai titoli con una grande capacità di acquisire utenti o proprietà intellettuali molto conosciute", ha scritto Craig Chapple di Sensor Tower.

Sorprende dunque la popolarità di Among Us, che partiva praticamente da zero ed è stato in realtà pubblicato due anni or sono, nel novembre del 2018, ma può contare su alcune meccaniche originali e stuzzicanti.

"Il successo del gioco arriva in un momento in cui le persone passano più tempo che mai davanti al telefono, mentre magari cercano modi di comunicare con gli altri in una situazione mondiale piena di restrizioni sociali."

"Tutti questi fattori, combinati, contribuiscono a fare di Among Us un'esperienza di intrattenimento perfetta per il periodo."