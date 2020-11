Marvel's Spider-Man, un update per trasferire i salvataggi nella Remastered

Trasferire i salvataggi di Marvel's Spider-Man nella versione Remastered sarà possibile grazie a un aggiornamento che Insomniac Games ha appena annunciato.

Dopo il grande successo di critica di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, che ha ricevuto ottimi voti dalla stampa internazionale, il team di sviluppo ha insomma pensato anche agli utenti che vogliono rigiocare il primo episodio nella versione rimasterizzata senza perdere i propri progressi.

"Vi abbiamo ascoltato! Nel prossimo aggiornamento di Marvel's Spider-Man introdurremo la possibilità di esportare i salvataggi in Marvel's Spider-Man Remastered", ha scritto Insomniac Games in un post su Twitter.

"L'update, che ci aspettiamo di rilasciare intorno al Giorno del Ringraziamento (il 26 novembre, NdR) aggiungerà inoltre all'edizione PS4 le tre nuove uniformi di Spider-Man viste nella remaster."

Insomma, sembra che i ragazzi di Insomniac Games abbiano pensato proprio a tutto!

We have heard you - in an upcoming update for #SpiderManPS4, we will add the ability to export your save to Marvel's Spider-Man Remastered. This update will also add the three new suits from Remastered to the PS4 game. We expect to bring you this update around Thanksgiving. pic.twitter.com/EqoKnto3FV