Dragon Age è tornato a mostrarsi in trailer ai Game Awards 2020

Dragon Age è tornato a farsi vedere con un trailer ai Game Awards 2020, certificando il fatto che è ancora in sviluppo e che la sua evoluzione continua, sebbene anche questo trailer sia principalmente cinematico.

Da notare che il titolo ha perso il suffisso numerico, dunque quello che chiamavamo Dragon Age 4 è diventato a tutti gli effetti Dragon Age e basta, a dimostrare forse anche una sorta di reboot o rifondazione della serie.

Sappiamo che BioWare è stata recentemente scossa dall'uscita di scena di figure chiave come i general manager e producer Casey Hudson e Mark Darrah, entrambi fortemente coinvolti proprio in Dragon Age, ma questo non significa che il progetto si sia fermato, come affermato anche da loro stessi.

A dimostrazione di questo, ecco dunque il nuovo trailer di Dragon Age, che ci dice ancora poco del gioco in sé per sé ma se non altro dimostra come l'ambientazione, l'atmosfera e il tono siano tornati quelli piuttosto classici della serie.

L'ambientazione è il fantasy derivato dalla tradizione più classica di D&D, con il tocco tipico di Dragon Age: