Endless Dungeon di Amplitude presentato ai The Game Awards 2020

Geoff Keighley, sul palco virtuale dei The Game Awards 2020, ci subissa di trailer e nuovi annunci: e ne siamo molto felici! Tra i moltissimi grandi nomi, come Perfect Dark o Dragon Age, c'è stato spazio anche per un titolo che crediamo sarà considerato "minore" all'interno della serata, ma che potrebbe riservare delle sorprese. Parliamo di Endless Dungeon di SEGA e Amplitude.

Endless Dungeon è un twin stick shooter con visuale isometrica e ambientazione sci-fi. Il trailer ci permette di vedere una prima sezione molto evocativa che ci permette di comprenderne lo stile. Non manca però anche un po' di gameplay per chiudere in bellezza il filmato.

Amplitude è nota per aver sviluppato giochi come Humankind, Endless Space 2, Endless Legend. Il suo prossimo titolo, Endless Dungeon, arriverà su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.