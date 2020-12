Crimson Desert, un lungo trailer del gameplay per i Game Awards 2020

Crimson Desert è stato presentato ai Game Awards 2020 con un lungo e interessante trailer del gameplay: un assaggio di quella che sarà l'esperienza offerta dal nuovo titolo di Pearl Abyss.

Dopo il primo trailer di Crimson Desert, il promettente MMORPG si è mostrato con diverse sequenze in-game che evidenziano la qualità di tanti elementi, specie dal punto di vista artistico.

Alcune sequenze di gioco appaiono davvero di grandissimo impato per la mole di oggetti sullo schermo e per i panorami estremamente suggestivi, mentre per quanto concerne i combattimenti forse c'è ancora qualcosa da rifinire.

Crimson Desert farà il proprio debutto durante l'autunno del 2021, su PC e console, ma Pearl Abyss non ha ancora annunciato nel dettaglio le piattaforme e le modalità di distribuzione.