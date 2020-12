Season per PS5 e PC presentato con un trailer ai Game Awards 2020

Nel corso dei Game Awards 2020 è stato presentato Season di Scavengers Studio, titolo per PS5 e PC dalla natura particolarissima. Si tratta sostanzialmente di un gioco di esplorazione in cui si segue il viaggio della protagonista in bicicletta. Il compito del giocatore sarà quello di fotografare, documentare e disegnare ciò che incontrerà sulla sua strada. L'obiettivo? Non dimenticare la bellezza e scoprire un mondo nuovo, sconosciuto ma familiare.

L'uscita di Season è prevista per il 2021. Se volete dargli un'occhiata visitate la sua pagina Steam.