Fall Guys: data di uscita della Stagione 3 e trailer dei The Game Awards

Ai The Game Awards abbiamo avuto occasione di vedere in azione vari nuovi giochi, con alcune sorprese come Perfect Dark. Non mancano però anche alcuni annunci che tutti si aspettavano, ma che comunque non potevano mancare. Mediatonic ha infatti presentato la Stagione 3 di Fall Guys Ultimate Knockout, a tema invernale.

Non mancheranno, ovviamente, vari nuovi costumi a tema, insieme a molteplici nuovi elementi cosmetici per il nostro fagiolino colorato. Il trailer è allegro come ci si aspetterebbe dal gioco di Mediatonic.

Il filmato della Stagione 3 di Fall Guys ci mostra anche la data di uscita: "Winter Knockout" sarà disponibile a partire dal 15 dicembre con tutta la sua allegria e cattiveria. Il gioco ha riscosso un grande successo in questi ultimi mesi, ma sarà in grado di convincere anche per il prossimo periodo? La Stagione 3 sarà importantissima per capire il futuro del gioco di Mediatonic.