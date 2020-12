Elite Dangerous: Odyssey, primo trailer del gameplay ai Game Awards 2020

Elite Dangerous: Odyssey è stato mostrato ai Game Awards 2020 con un primo trailer del gameplay, sulle note di "Space Oddity".

Dopo il video diario pieno di dettagli di qualche tempo fa, Elite Dangerous: Odyssey ha rivelato in questo caso sequenze inedite sui pianeti, che potremo sperimentare all'inizio del 2021 in questa nuova espansione.

Comandante, sbarca e conquista la galassia in Elite Dangerous: Odyssey. Esplora mondi lontani ed espandi i limiti dello spazio conosciuto. Muovi i primi passi su miriadi di pianeti unici e rimasti inesplorati sin dall'alba dei tempi. Pianta la tua bandiera in nuove terre con Elite Dangerous: Odyssey.

La galassia come non l'hai mai vista. Atterra su pianeti mozzafiato provvisti di nuove mirabolanti tecnologie, osserva i soli sorgere su vedute indimenticabili, scopri postazioni e insediamenti ignoti ed esplora in piena libertà.

Cimentati in un'ampia gamma di sfide e segui la tua strada: scegli se ricoprire ruoli diplomatici o commerciali, se colpire alle spalle o dichiarare guerra aperta. Sbizzarrisciti con missioni e contenuti pressoché illimitati grazie alla grande varietà di obiettivi, impostazioni e PNG.

I centri di aggregazione sparsi per la galassia sono il posto ideale per pianificare le tue prossime mosse. Qui potrai stringere alleanze, usufruire dei servizi e persino chiedere aiuto a rinomatissimi ingegneri. In più, ti sarà possibile ottenere e potenziare nuove armi ed equipaggiamento, perfezionando così il tuo stile di gioco.

Vivi il brivido del combattimento in prima persona. Munisci il tuo personaggio di un vasto arsenale di armi ed equipaggiamento. Coordinati con i tuoi compagni di squadra per combattere in uno sfaccettato universo strategico multilivello dove comandanti, SRV e navicelle si incrociano.