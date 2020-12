Ark 2 presentato in video ai Game Awards, con Vin Diesel

Ark 2 si è presentato a sorpresa nel corso dei Game Awards, con ben due trailer, uno in computer grafica e uno in stile cartone animato, con il primo che ha per protagonista nientemeno che Vin Diesel, o almeno una sua versione in CG.

Studio Wildcard non ha annunciato ancora molto per quanto riguarda il gioco di per sé, ma sembra mantenere la sua ambientazione tipica, con combattenti preistorici ma dotati di tecnologia super avanzata e dinosauri alquanto combattivi, al di là di quelli che possono essere ammaestrati.

Ark 2 presenta dunque una nuova storia in cui il protagonista è Santiago, interpretato appunto da Vin Diesel, ma non abbiamo ancora informazioni precise su data di uscita e caratteristiche del gioco.

In compenso, il cartone animato è proprio una serie animata a parte, intitolata giustamente ARK: The Animated Series, che partirà l'11 dicembre.