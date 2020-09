Elite Dangerous: Odyssey, tanti dettagli dal nuovo videodiario di sviluppo

Frontier Development ha pubblicato il secondo videodiario di sviluppo di Elite Dangerous: Odyssey, pieno di moltissimi dettagli inediti sul gameplay e le meccaniche di gioco. Si parla del nuovo approccio alle missioni, degli interni delle stazioni, delle tute spaziali e delle loro differenze e di molto altro ancora.

Elite Dangerous è un simulatore spaziale, erede di quello che viene considerato a tutti gli effetti il capostipite del genere, che consente ai giocatori di esplorare la Via Lattea con tutti i suoi 400 miliardi di sistemi solari. Odyssey aggiungerà moltissime caratteristiche inedite al gioco, tra le quali la possibilità di scendere dalle astronavi, dei pianeti abitati e le diverse atmosfere generate da un sofisticato algoritmo. I giocatori potranno anche dare un nome alle loro scoperte e potranno interagire tra di loro in zone dedicate.

Per il primo diario di sviluppo, cliccate qui.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che l'uscita di Elite Dangerous: Odyssey è fissata al 2021 su PC, Xbox One e PS4. Non sappiamo se a questo punto il gioco sarà convertito anche su PS5 e Xbox Series X. Probabile, dato che Frontier continua a investire sullo sviluppo di nuovi contenuti e non avrebbe senso non supportare le nuove console.