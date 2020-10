Cyberpunk 2077: uno spot pubblicitario con Keanu Reeves in onda alle finali NBA

Cyberpunk 2077 si appresta ad essere un gioco veramente grosso, forse il più importante dell'autunno e sicuramente uno dei più importanti di questi anni, dunque non stupisce il fatto di vederne una pubblicità in TV anche durante un evento seguito come la prima partita delle finali NBA, in scena la notte scorsa.

Protagonista del video non poteva essere che Keanu Reeves, in questo caso in carne ossa, che con la sua presenza scenica "mozzafiato" ha presentato qualcosa dell'ambientazione futuristica del gioco e delle sue caratteristiche, mentre un veloce montaggio di scene tratte da gameplay e video d'intermezzo hanno mostrato qualcosa su Cyberpunk 2077.

Un video veramente spettacolare e in un certo senso alquanto in linea con il gusto degli spot pubblicitari sui videogiochi degli anni 90, nonostante ovviamente il livello della grafica del gioco dimostri come il prodotto provenga da tutt'altra epoca, ma l'utilizzo del personaggio famoso in questa particolare maniera, con un'introduzione quasi divulgativa al gioco, ricorda metodi comunicativi decisamente tradizionalisti.

In ogni caso, Cyberpunk 2077 è finalmente in arrivo, con uscita prevista il 19 novembre 2020 e dunque in contemporanea con il lancio di PS5 e ovviamente disponibile anche per Xbox Series X, oltre a PC, PS4 e Xbox One, con l'upgrade per le versioni next gen previsto nel 2021 ma con il titolo base giocabile comunque sulle nuove console.

Proprio ieri Cyberpunk 2077 è tornato sotto i riflettori ma per un motivo meno piacevole, visto che gli sviluppatori sono stati sottoposti a crunch nonostante i rinvii, mentre il gioco si era mostrato in un video di gameplay da nove minuti presentato al TGS 2020.