Cyberpunk 2077: nonostante i rinvii, i dipendenti hanno dovuto fare gli straordinari

Gli ultimi report, puntualmente raccolti da Jason Schreier su Bloomberg, indicano che i dipendenti di CD Projekt RED che stanno lavorando a Cyberpunk 2077 sono stati sottoposti a lunghi periodi di crunch e nelle prossime settimane le cose saranno anche peggio. Nonostante i tanti rinvii e le promesse del presidente di CD Projekt RED Adam Badowski, i team al lavoro sul gioco dovranno fare gli straordinari durante il weekend per arrivare puntuali nei negozi.

Al collega di Bloomberg è stata girata una mail firmata direttamente dal capo studio polacco Adam Badowski. In questo messaggio si chiedeva ai dipendenti di rinunciare a parte del weekend per apportare i tocchi finali al gioco. In altre parole i lavoratori avrebbero dovuto andare in ufficio 6 giorni su 7.

Ecco un estratto della mail:

"A partire da oggi, l'intero team di sviluppo lavorerà al massimo della potenza. [...] I turni dureranno le ore abituali, ma sarà aggiunta una giornata del weekend. Mi prendo la responsabilità di questa decisione. So che è in contrasto con qualsiasi cosa abbiamo dichiarato sul crunch. È anche in contrasto con ciò in cui credo: il crunch non dovrebbe mai essere la risposta."

Evidentemente, però, lo studio polacco non è riuscito, anche questa volta, ad organizzare i lavori in modo da evitare questo genere di inconveniente. Ovviamente le ore aggiuntive saranno pagate come extra, ma non di meno sono un'imposizione piuttosto dura, soprattutto dopo i lunghi mesi di sviluppo e le dichiarazioni fatte alla stampa e agli investitori.

Infatti, sempre secondo Schreier, questa mail va semplicemente ad ufficializzare ed estendere per tutti una situazione che in molti stanno già vivendo: diversi dipendenti, infatti, stanno lavorando da oltre un anno persino la notte e nei weekend.

Lo studio polacco, però, potrebbe essere con le spalle al muro e non può più permettersi un ennesimo rinvio di Cyberpunk 2077. Soprattutto adesso che la data di uscita coincide con quella di lanci di Xbox Series X|S e PS5.

Cosa ne pensate? Il detto "a mali estremi, estremi rimedi" è sempre valido?