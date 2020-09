PS Plus ottobre 2020, ecco i giochi gratis PS4 del mese

PlayStation Plus, i giochi disponibili dal 6 ottobre 2020

PS Plus si rinnova a ottobre 2020 con due nuovi giochi PS4 che gli abbonati al servizio Sony potranno scaricare gratis , senza costi aggiuntivi, a partire dal 6 ottobre. Di che titoli si tratta? Eccoli:

Determinati a vendicarci, dovremo alternarci al comando di tre differenti protagonisti (Tyler, Mac e Jess), ognuno specializzato in una categoria peculiare di gare e di veicoli, completando le tante missioni sparse all'interno della mappa per arrivare al confronto finale con i nostri avversari.

Caratterizzato da atmosfere decisamente diverse, Need for Speed Payback ci proietta sulle strade dell'assolata Fortune Valley, nei panni di un abile pilota che ha visto distruggere la propria gang da un'organizzazione chiamata la Loggia, che controlla i casinò, i criminali e persino i poliziotti della città.

Interagendo con svariati personaggi , dovremo scegliere quali persone sacrificare per sopravvivere e quali risparmiare, mentre cerchiamo disperatamente di scoprire chi ci ha trasformati in un mostro.

Nel gioco controlliamo il dottor Jonathan Reid, un chirurgo che si ritrova trasformato in vampiro e viene braccato dai cacciatori che presidiano la città. La mutazione gli ha donato delle capacità sovrumane, ma anche una sete di sangue che non gli è possibile reprimere.

PS Plus settembre 2020

A partire dal 6 ottobre non sarà più possibile scaricare i giochi PlayStation Plus di settembre 2020, ovverosia Street Fighter V e PlayerUnknown's Battlegrounds: se non li avete ancora messi nel carrello, affrettatevi a farlo!