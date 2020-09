PS5, l'apertura dei preorder è stato l'evento più grande di sempre per IGN

L'apertura dei preorder di PS5 negli USA è stato l'evento più grande di sempre per la redazione di IGN, che lo ha rivelato nel corso di un recente podcast video.

Le prenotazioni di PlayStation 5 sono state un vero e proprio caos per via di scorte chiaramente limitate e solo una parte degli utenti è riuscita a riservarsi una console, ma il traffico generato secondo la testata americana è stato il più alto che si sia mai visto.

"Non so quanti dati posso condividere, ma i preorder di PS5 sono stati un evento più grande del Black Friday su IGN. E non intendo dire un po' più grande, ma parecchio più grande", ha detto Justin Davis.

"È stato qualcosa di molto, molto, molto più rilevante rispetto al lancio dell'ultimo iPhone", ha continuato Davis. "Anche Xbox ha fatto bene, certo, ma non ho mai visto una cosa del genere prima d'ora."

Il riferimento è al traffico su IGN.com ma anche e soprattutto ai link affiliati che il sito ha messo a disposizione per effettuare il preorder di PS5, e che a quanto pare sono stati presi d'assalto dall'utenza.

Qui in calce trovate il video di cui stiamo parlando. La discussione relativa ai numeri dei preorder di PS5 comincia verso il minuto 30.