Xbox Series X: il Quick Resume può mantenere circa 12 giochi sospesi in retrocompatibilità

Xbox Series X è stata analizzata a dovere, in questi giorni, da diverse testate americane, ma qualche informazione ancora emerge come inedita o quasi, come quella relativa alla quantità di giochi che possono essere mantenuti sospesi utilizzando la funzione di Quick Resume della console Microsoft.

Come sappiamo, il Quick Resume è una funzione particolarmente utile presente sulle console next gen, che consente di sospendere lo "stato" di un qualsiasi gioco mantenendolo fermo al fotogramma in cui lo lasciamo, per poi riprenderlo esattamente da dove abbiamo interrotto. È già presente su PS4 e Xbox One, ma con il passaggio a PS5 e Xbox Series X si è evoluto, consentendo di mantenere nello stato "congelato" più giochi contemporaneamente, grazie all'incremento della RAM e l'uso dell'SSD per un accesso più veloce all'archivio.

Sebbene di PS5 non si sia ancora visto nulla di preciso su questo fronte, Xbox Series X è stata ben sperimentata anche su questo aspetto, ma al momento solo per quanto riguarda i giochi in retrocompatibilità. Vista l'assenza di titoli next gen da poter testare, Ars Technica ha effettuato una sorta di stress test sul Quick Resume di Xbox Series X utilizzando un misto di giochi in retrocompatibilità tra titoli Xbox One, Xbox 360 e anche appartenenti alla prima Xbox.

Il risultato è impressionante, considerando che la console Microsoft può mantenere in stato sospeso una media di 12 giochi contemporaneamente. Ovviamente per quanto riguarda i giochi next gen, che richiedono una maggiore quantità di memoria, i titoli in Quick Resume saranno meno, con informazioni precedenti che parlavano di circa 6 titoli contemporaneamente, ma considerando un uso misto con la retrocompatibilità questa quantità può ampliarsi, a quanto pare.