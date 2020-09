Mi 10T, Xiaomi presenta i suoi nuovi smartphone

Mi 10T sono i nuovi smartphone Xiaomi che fanno parte della nuova linea da parte del produttore cinese, che ha presentato oggi tre nuovi modelli Mi 10T Pro, Mi 10T e Mi 10T Lite.

Si tratta di smartphone particolarmente avanzati sul fronte della fotografia, con display AdaptiveSync e processore ad alte prestazioni, con batteria migliorata. Mi 10T Pro è caratterizzato da una fotocamera posteriore grandangolare da 108MP con stabilizzatore ottico per i video in 8K, Fotocamera ultra grandangolare da 13MP e Fotocamera macro da 5MP sempre nel complesso posteriore, mentre la fotocamera anteriore è una in-display da 20M, inserita dunque direttamente nello schermo.





Mi 10T ha invece una Fotocamera posteriore grandangolare da 64MP, con le altre due che si equivalgono a quelle presenti sul modello superiore. Comune a Mi 10T Pro e al modello standard è anche il display da 6.67" TrueColor DotDisplay, con refresh che arriva a 144Hz, formato 20:9, risoluzione 2400x1080 FHD+ e AdaptiveSync.





Anche il processore è lo stesso su Mi 10T e Mi 10T Pro: un Qualcomm Snapdragon 865 con velocità di clock fino a 2,84Ghz, ed entrambi i modelli supportano il 5G MultiLink e WiFi 6, Dual SIM, NFC e Blaster IR. Tutti i modelli, compreso il Lite, hanno il sistema di impronte digitali laterale e AI Face Unlock.





Lo Xiaomi Mi 10T Lite si differenzia per il display, sempre da 6,67 pollici ma a 120 Hz (comunque AdaptiveSync, 20:9 e 2400x1080) e la fotocamera posteriore grandangolare da 64MP, insieme a fotocamera ultra grandangolare da 8MP e macro da 2MP sempre nel complesso posteriore. La fotocamera frontale è invece una in-display da 16MP. Cambia anche il processore, che in questo caso è un Qualcomm Snapdragon 750G, con velocità di clock fino a 2,2Ghz.





La batteria è da 5000mAh con ricarica rapida su 10T e 10T Pro mentre è da 4820mAh su Lite. La RAM del Mi 10T Pro è 8GB, mentre su 10T standard e 10T Lite è di 6GB, mentre i formati di archiviazione sono 128GB e 256GB per il Pro, 128GB per lo standard e 64 o 128GB per il Lite.





Infine prezzi e disponibilità: in Italia Mi 10T sarà disponibile nella versione da 6+128GB al prezzo di 499,9€, mentre Mi 10T Pro arriverà nella doppia configurazione da 8+128GB al prezzo di 599,9€ e da 8+256GB a 649,9€. Mi 10T e Mi 10T Pro saranno acquistabili in pre-ordine su mi.com, Amazon, presso Mi Store Italia, tutte le principali catene di distribuzione e i principali operatori telefonici dal 1 al 14 ottobre, mentre il 15 ottobre inizierà la vendita ufficiale.

Mi 10T Lite sarà ufficialmente disponibile a partire dal 13 ottobre su mi.com e su Amazon a 299,9€ nella configurazione da 6GB + 64GB con early bird price valido per 24 ore fino a esaurimento scorte pari a 249,9€. A partire invece dal 1 novembre Mi 10T Lite nella versione da 6GB + 128GB sarà disponibile nei Mi Store Italia, presso le principali catene di distribuzione e presso i principali operatori telefonici al prezzo di 399,9€.