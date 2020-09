Cyberpunk 2077, un video di gameplay da nove minuti presentato al TGS 2020

Cyberpunk 2077 è stato presentato al TGS 2020 con un video di gameplay inedito, della durata di circa nove minuti: CD Projekt RED aveva promesso qualcosa di nuovo e ci ha accontentati.

Dopo il trailer delle gang di Night City, Cyberpunk 2077 ci offre dunque un ulteriore sguardo alle atmosfere della megalopoli futuristica nell'ambito di una missione in cui V si trova a portare avanti una difficile trattativa.

La lingua dei dialoghi, rigorosamente giapponese, impedisce di capire più di tanto cosa stia succedendo, ma vediamo il protagonista del gioco e il suo collega fare visita a un gruppo di persone apparentemente poco raccomandabili.

Lo scambio arriva a uno stallo, dopodiché la situazione precipita ma non ne vediamo le conseguenze. L'azione infatti si sposta nel salone di Judy Alvarez, che in qualche modo ci collega agli occhi del tizio che stiamo cercando e che proprio in quel momento si rende autore di una rapina.

La presentazione sembra confermare il grande spessore e le tante sfaccettature dell'action RPG targato CD Projekt RED, che potremo giocare a partire dal 19 novembre.