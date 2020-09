Assassin's Creed Valhalla, un nuovo video di gameplay con esplorazione e pesca

Assassin's Creed Valhalla è protagonista di un nuovo video di gameplay che era passato un po' in sordina e che mostra il protagonista del gioco, Eivor, impegnato in sessioni esplorative ma anche nella pesca in riva al mare.

Sappiamo che Assassin's Creed Valhalla girerà a 4K e 60 fps su PS5 e Xbox Series X, e il filmato (catturato certamente su PC) evidenzia l'impatto del frame rate sull'esperienza, cosa che per gli utenti console rappresenta un aspetto inedito.

Come da tradizione per la serie, Eivor può andare a caccia e a pesca per procurarsi pelli e risorse utili per la creazione di nuovo equipaggiamento, così come raccogliere legna e altri oggetti all'interno degli ampi scenari.

Anche questo episodio ci consegnerà delle gran belle fasi esplorative a cavallo, enfatizzando il fascino dell'ambientazione grazie anche all'HDR, e non mancheranno situazioni classiche come l'attacco alle fortezze nemiche.

Assassin's Creed Valhalla sarà disponibile in concomitanza con il lancio delle nuove console, a partire dal 10 novembre nelle versioni PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia.