Fortnite: come trovare il Flopper di Mida, il pesce più raro del gioco

Il Flopper di Mida è finalmente disponibile su Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, ed è anche il pesce più raro del gioco. I giocatori ne hanno atteso il rilascio, da parte degli sviluppatori di Epic Games, sin dai mesi estivi. E vale davvero la pena cercarlo, come state per capire leggendo il nostro articolo.



Come trovare il Flopper di Mida? Il nostro consiglio è uno ed uno soltanto: recarsi all'Autorità (area centrale della mappa di gioco di Fortnite) e puntare alle pozze d'acqua nel lago che circonda l'edificio principale. Solo da quelle piccole polle d'acqua può saltare fuori il Flopper di Mida, fortunatamente in qualsiasi momento della giornata, notte o giorno che sia.



Non è tutto, perché avrete anche bisogno della canna da pesca potenziata, cioè quella azzurra. Basta procurarsi una normale canna da pesca di legno (grigia) e poi potenziarla utilizzando 100 unità di legno, 100 unità di mattone e 100 unità di ferro, presso la stazione di potenziamento nei sotterranei dell'Autorità. Evitate anche di usare l'arpione, perché è ugualmente inutile. Il pesce richiama da vicino il volto del noto personaggio, cioè Mida il capo dell'Agenzia.



La rarità del pesce di Mida è davvero incredibile: vi è solo l'1% di spawn rate, cioè il più basso di sempre. Ciò significa che serviranno molta pazienza e innumerevoli partite per aggiungerlo alla propria collezione. E giustamente voi potreste chiedere: ma a cosa serve il Flopper di Mida? Innanzitutto è l'unico modo per completare l'elenco dei pesci, e dunque la relativa scheda punti; inoltre, una volta mangiato, questo pesce vi permette di ottenere immediatamente armi leggendari direttamente nell'inventario. Mica male, non trovate?