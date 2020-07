Fortnite, l'acqua diventa d'oro: Mida tornerà a vendicarsi?

L'acqua di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 sembra fare riferimento, ancora una volta, al personaggio di Mida. Ma in che modo, esattamente? Vi spieghiamo moltissime curiosità attualmente al centro dell'attenzione nel Battle Royale di Epic Games, alcune davvero particolari.

L'acqua di Fortnite sta diventando d'oro. Non tutta, né in ogni luogo, ma succede davvero. Ad esempio presso i Foschi Fumaioli, località che solo recentemente è stata finalmente recuperata a tutti i livelli di altezza dal suolo. Ricordate le vasche viola della centrale Kevin? Bene, adesso contengono un liquido dorato. Guardate questa immagine.

Non è il solo riferimento al personaggio di Mida, però. Per esempio, di tanto in tanto i giocatori notano un camioncino presso Rapide Rischiose completamente d'oro. Rapide Rischiose è uno degli ultimi punti di interesse ad essere tornato disponibile, dopo l'abbassamento del livello del mare.

Cosa significa tutto ciò? Probabilmente che sentiremo ancora parlare di Mida. Potrebbe tornare a vendicarsi, in effetti: se avete seguito la trama di Fortnite nelle ultime due stagioni avrete già intuito il motivo. Durante l'evento Il Dispositivo Mida ha cercato di usare un congegno molto avanzato per fermare la tempesta. Ha causato invece una gigantesca inondazione.

Ma potrebbe essere stata Jules, sua sorella (o fidanzata, secondo altre versioni) ad averlo sabotato. E in questo secondo caso si spiegherebbero bene i segnali del ritorno di Mida, la cui missione non sarebbe ancora compiuta. Torneremo ad aggiornarvi su tutto ciò non appena saremo in possesso di maggiori dettagli; probabilmente, come spesso accade, arriveranno dai dataminer.