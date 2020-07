PS5: Sony ne venderà solo una per cliente, almeno inizialmente

Al lancio Sony venderà una sola PS5 per cliente, almeno nel suo negozio ufficiale. A quanto pare la multinazionale giapponese si sta preparando ad affrontare il probabile eccesso di domanda con una serie di strategie mirate a far entrare la console in più case possibili, evitando al contempo le odiose speculazioni che in queste circostanze non mancano mai.

La scoperta è stata fatta da un giocatore che, cercando tra il codice del sito PlayStation, ha scoperto dei messaggi pop up che dicono: "You can only purchase one version of the PS5 Console: Disc or Digital" (trad. Puoi acquistare solo una versione di PS5: con disco o digitale); "You have already added one PS5 console to your cart." (trad Hai già aggiunto una console PS5 al tuo carrello).

Sony non ha ancora annunciato la data di lancio e il prezzo dei vari modelli di PS5, ma si aspetta comunque che la console sia molto richiesta, al punto da averne già aumentato la produzione. L'unica certezza è che la vedremo prima della fine del 2020, come confermato in più occasioni e come riportato sul sito ufficiale della console. Nelle prossime settimane è atteso un nuovo State of Play con annunci relativi a PS5, ma ancora non si sa nulla di preciso in merito.