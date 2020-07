Nintendo vuole potenziare il suo settore mobile, altro che abbandonarlo

Durante l'incontro annuale con gli azionisti Nintendo ha indicato il settore mobile della compagnia come strategico e ha annunciato un aumento degli investimenti per espandere il numero di proprietà intellettuali impiegate. L'obiettivo sembra essere sempre quello di rendere i giochi mobile una facile porta d'accesso ai suoi franchise, ma la dichiarazione è in netto contrasto con quanto emerso solo poche settimane fa.

Se ricordate un resoconto di Serkan Toto di Bloomberg aveva parlato di una Nintendo in fuga dal settore mobile per via dei suoi recenti insuccessi. Certo, all'epoca si era detto anche che sarebbe rimasta nel settore per non scontentare gli azionisti, quindi alcune dichiarazioni potrebbero essere pura tattica. Comunque sia se ci saranno maggiori investimenti questi emergeranno sicuramente.

I dati dei ricavi complessivi del settore per l'anno 2019/2020 non sono poi così negativi. Si parla di 51,2 miliardi di yen (circa 474 milioni di dollari). Non siamo ai livelli di Supercell, King o Niantic, ma è comunque una risultato importante.

In ogni caso Nintendo sta continuando ad aggiornare i suoi titoli mobile con una certa costanza, in particolare Mario Kart Tour, che sta per ricevere una nuova patch maggiore, Fire Emblem Heroes, che rimane un gioco di grande successo, e financo Dr. Mario World, nonostante sia un po' sparito dai radar.