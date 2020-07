Mario Kart Tour: arriva la modalità panoramica, finalmente

Finalmente con il prossimo aggiornamento, Mario Kart Tour sarà arricchito da una modalità panoramica, ossia sarà possibile giocare tenendo lo smartphone in orizzontale. La nuova caratteristica sarà accompagnata da una revisione completa del sistema di controllo e dovrebbe diventare il modo ottimale per giocare.

La mancanza di una modalità panoramica al lancio ha prodotto grosse lamentele in buona parte del pubblico, che non ha gradito di dover giocare tenendo lo smartphone in verticale. Considerando che all'epoca mancava anche il multiplayer e il sistema di guida non era proprio rifinitissimo, c'era poco da essere allegri.

A circa un anno dal lancio le condizioni di Mario Kart Tour sono migliorate enormemente, ma nel frattempo è apparso sul mercato un concorrente davvero agguerrito, KartRider Rush di Nexon, che ha costretto Nintendo a delle modifiche drastiche al gioco per stare al passo, come questa.

Per il resto vi ricordiamo che Mario Kart Tour è scaricabile gratuitamente da Google Play per Android e dall'App Store per iOS.