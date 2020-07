PUBG, un video introduce i 4 di Sanhok

PUBG, uno dei Battle Royale più noti da quando il genere è letteralmente decollato, è pronto per tutta una serie di novità, che verranno introdotte con l'imminente Stagione 8. Un video di queste ore ne anticipa alcune.

Cosa sappiamo attualmente? Innanzitutto che la mappa di Sanhok riceverà importanti novità con la Stagione 8; ma anche che la trama di gioco comincerà a ricevere notevole attenzione da parte degli sviluppatori. Il video cui abbiamo accennato, per esempio, accenna alla presenza dei 4 di Sanhok e alla loro misteriosa "missione".

Gestito in modo da somigliare ad una sorta di live tra videogiocatori, il più recente video di PUBG ha introdotto la missione di questi soldati speciali all'interno di PlayerUnknown's Battlegrounds. Si tratta di Duncan Slade, Pavel Dvorak, Julie Skels e Madison Malhotra. La loro missione è attualmente un'incognita, ma potrebbero già trovarsi in grossi guai: lo intuirete nei momenti finali del video, ascoltando una voce registrata molto minacciosa.

Non è chiaro nel dettaglio in che modo i 4 di Sanhok saranno legati alla trama di PUBG, o comunque in che modo i giocatori dovranno relazionarsi con queste personalità. Torneremo naturalmente ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più; la Stagione 8 dovrebbe debuttare, secondo il programma degli sviluppatori, questo mercoledì 22 luglio 2020.

Va da sé che di certo l'Agenzia di Fortnite ha rappresentato uno spunto importante per la Stagione 8 di PUBG.

The following footage was recovered from a hard drive on July 17th, 2020. pic.twitter.com/rwhkZuUKC7 — PUBG (@PUBG) July 20, 2020