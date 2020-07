Paper Mario: The Origami King: spunta un oggetto a forma di pene tra i collezionabili

In Paper Mario: The Origami King c'è un oggetto a forma di pene tra quelli collezionabili. Inizialmente si pensava che fosse una semplice gaffe o che ci fosse un eccesso di malizia da parte di alcuni, ma presto si è capito che si tratta di uno scherzo volontario, visto che l'oggetto in questione è il numero 69. Non può essere un caso. Qualcuno del team di sviluppo deve essersi davvero divertito a concepirlo.

L'oggetto in questione si chiama Desert Tower e appare nell'area del Scorching Sandpaper Desert. Vista all'interno del gioco la torre è completamente innocente: si tratta di un edificio oblungo con il tetto a forma di Toad, che sorge in un deserto viola. Purtroppo una volta isolata e messa su di un piedistallo nel menù dei collezionabili, assume una forma nemmeno troppo velatamente fallica. Se ci aggiungiamo il numero 69, il riferimento sessuale diventa ancora più evidente.

Non è la prima volta che in un Paper Mario appaiono delle allusioni sessuali, sempre molto leggere in realtà. Del resto è la mini serie più anarchica tra quelle con Mario protagonista, quindi è probabile che gli sviluppatori si prendano qualche libertà in più con gli scherzi.

