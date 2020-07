MediEvil PS4: emulatore per PS1 scoperto al suo interno, vediamolo alle prese con Silent Hill

MediEvil per PS4 contiene un emulatore PS1, che a quanto pare può essere utilizzato per far funzionare anche altri giochi, anche se non con grandi risultati, come dimostrato da questo breve video del primo Silent Hill in funzione.

Il modder Lance McDonald, sempre piuttosto attivo sul fronte dello smontaggio di vari giochi alla scoperta di segreti, ha trovato che all'interno del nuovo MediEvil per PS4 è presente in effetti un emulatore funzionante per la console Sony, in grado di far funzionare i giochi PS1.

Si tratta di una versione del software ottimizzata esclusivamente per MediEvil e serve per far funzionare quest'ultimo nella versione originale per PS1, ma è possibile comunque provarlo anche con altri giochi attraverso qualche magheggio tecnico.

Nel tweet riportato qui sotto, per esempio, tale emulatore viene fatto funzionare con il primo Silent Hill, il vecchio capitolo originale della serie uscito sulla prima PlayStation. Il gioco in questo modo può essere riprodotto con grafica in 4K su PS4 Pro, ma evidentemente il software non risulta proprio ottimizzato per funzionare a dovere, come dimostrano i problemi evidenti riscontrabili nei brevi frammenti di gameplay visibili.