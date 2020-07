Shin Megami Tensei 5 in un nuovo trailer, uscita nel 2021 in contemporanea worldwide

Shin Megami Tensei 5 è tornato finalmente a mostrarsi su Nintendo Switch con un nuovo trailer nel corso del Nintendo Direct Mini di luglio 2020, per quella che possiamo definire la notizia di maggiore impatto presente all'interno del breve evento Nintendo: l'uscita in contemporanea worldwide nel 2021.

Shin Megami Tensei 5 si è dunque fatto vedere con un nuovo video che non consente ancora di capire precisamente i contenuti e i contorni della storia del nuovo capitolo, ma che dimostra come il progetto in collaborazione tra Atlus e Nintendo sia andato avanti e il gioco sia ben messo, a questo punto.

Tanto da avere un periodo d'uscita, fissato per il 2021: c'è ancora dunque molto da aspettare ma in tutto questo c'è anche un'ottima notizia, ovvero che Shin Megami Tensei 5 arriverà contemporaneamente in tutto il mondo nella stessa data d'uscita.

Considerando il classico modus operandi di Atlus, che solitamente fa passare molto tempo tra l'uscita originale in Giappone e quelle occidentali, questo rappresenta una sorta di rivoluzione e dimostra anche l'importanza che il progetto in questione riveste per Nintendo Switch in generale, visto che evidentemente anche Nintendo ha voluto supportare lo sviluppo e la localizzazione in modo da consentire a Shin Megami Tensei V di arrivare anche in occidente nello stesso momento rispetto al Giappone: il nuovo capitolo avrà infatti doppiaggio in inglese e giapponese, e sottotitoli in italiano.

Resta ancora da sapere la data di uscita precisa, per il momento sappiamo solo che il gioco arriverà nel corso del 2021, ma rispetto al silenzio assoluto che ha circondato il progetto dal suo annuncio nel 2017 a oggi, questo nuovo trailer è già tanta roba.