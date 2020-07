Sea of Thieves: più di 15 milioni di giocatori dal lancio, giugno 2020 il suo mese migliore grazie a Steam

Dal lancio di marzo 2018, Sea of Thieves è stato giocato da più di 15 milioni di giocatori. Recentemente la crescita è stata enorme grazie al lancio su Steam. Considerate che l'ultimo dato fornito da Microsoft e Rare sul gioco risaliva a gennaio 2020 e parlava di 10 milioni di giocatori. Nel giro di poco più di sei mesi ha guadagnato 5 milioni di giocatori, vendendo più di un milione di copie nel negozio di Valve (essendo disponibile anche su Xbox Game Pass si tratta di un risultato notevolissimo). Sostanzialmente nei primi sei mesi dall'anno è stato giocato più che in tutto il 2019, anno in cui aveva fatto numeri superiori a quelli del 2018.

Giugno 2020 è stato il mese migliore in assoluto per Sea of Thieves, con 3,3 milioni di giocatori attivi. È probabile che se non avesse avuto una falsa partenza, a com'è oggi sarebbe probabilmente celebrato come uno dei migliori titoli della generazione uscente.

Visti gli ottimi risultati, Rare ha voluto ringraziare la comunità per averla aiutata a far crescere il gioco. Chissà che dopo Everwild non si prodighi per realizzare un Sea of Thieves 2.