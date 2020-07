Dual Gear: un trailer annuncia l'arrivo in Accesso Anticipato

Un trailer ha annunciato l'arrivo dello strategico Dual Gear nell'Accesso Anticipato di Steam il 29 luglio 2020. Si tratta di un titolo in sviluppo da qualche anno, la cui demo aveva fatto scalpore per via delle sue enormi potenzialità. Naturalmente era acerba, quindi bisogna verificare cos'è diventato il gioco nel frattempo e se è sbocciato come molti speravano.

Dual Gear è un omaggio ai giochi con mech provenienti dal Giappone. È giocabile come uno strategico a turni, ma anche come un action in tempo reale. In entrambi i casi bisognerà contare sull'arsenale del proprio robot per avere la meglio sulle forze nemiche. All'epoca della demo gli dedicammo un provato. Leggetelo per avere maggiori informazioni, almeno quelle generali.