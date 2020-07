Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster annunciato con trailer per Nintendo Switch e PS4

Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster per Nintendo Switch e PS4 è stato annunciato con un trailer da Atlus nel corso del Nintendo Direct Mini di oggi, altra sorpresa di notevole entità all'interno dell'evento dedicato alla console Nintendo.

Si tratta di una versione rimasterizzata, con grafica in alta definizione, del terzo capitolo della celebre serie Atlus, con data di uscita fissata per il 29 ottobre 2020 in Giappone e per la primavera 2021 in occidente, dunque in questo caso non c'è il lancio worldwide che è stato invece annunciato per Shin Megami Tensei 5 su Nintendo Switch.

Altra differenza è che questo non sarà esclusivo per la console Nintendo ma uscirà anche su PS4, probabilmente in contemporanea con Nintendo Switch anche se attendiamo ulteriori delucidazioni per quanto riguarda il lancio in occidente.

Sono passati 17 anni dall'uscita originale di Shin Megami Tensei III, noto negli USA come Shin Megami Tensei: Nocturne, e ora la leggenda post-apocalittica ritorna con grafica in alta definizione che porta a un remake completo del gioco classico, in arrivo nella primavera del 2021.

Questo è quanto riferisce Atlus sul gioco in questione, in attesa di poter vedere qualcosa di più e capire anche l'entità del lavoro di remake effettuato, che in base a quanto possiamo vedere riguarda una profonda rielaborazione della grafica ma potrebbe coinvolgere anche altri aspetti del gioco.