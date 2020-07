Cadence of Hyrule, tre nuovi DLC annunciati con il Nintendo Direct Mini di oggi

Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda è stato tra i protagonisti del Nintendo Direct Mini di oggi, con la presentazione di ben tre pacchetti di DLC dedicati al gioco, in arrivo su Nintendo Switch.

Come ricorderete, il titolo in questione è un'ottima digressione in ambito Zelda del noto Crypt of the NecroDancer, nella forma di un vero e proprio nuovo capitolo o spin-off che ha convinto un po' tutti. Evidentemente, la formula dell'action RPG in stile rhythm game si adatta particolarmente bene all'immaginario di Zelda.

In ogni caso, durante la presentazione di oggi sono stati annunciati tre pacchetti che aggiungono un bel po' di cose interessanti alla dotazione originale di Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda: