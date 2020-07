Shadow Warrior 3: video mostra 17 minuti di gameplay e tanto sangue

Come promesso, Devolver Digital e Flying Wild Hog hanno pubblicato un video con ben diciassette minuti di gameplay di Shadow Warrior 3, sparatutto in prima persona single player che si annuncia davvero avvincente. Nel filmato possiamo vedere il protagonista Lo Wang, dalla battuta sconcia sempre pronta, lasciarsi alle spalle una scia di cadaveri sanguinolenti di demoni, uccisi con la sua spada o con una delle armi da fuoco a sua disposizione.

Il gameplay di Shadow Warrior 3 sembra davvero adrenalinico e molto violento, come tradizione della serie vuole. Anche tecnicamente non c'è male, considerando sempre che stiamo parlando di una produzione doppia A, quindi non certo dal budget illimitato.

Comunque sia è indubbio che gli appassionati di FPS classici dovrebbero seguire con grande attenzione il gioco, visto che è uno dei più promettenti in circolazione. In realtà farebbero bene proprio a seguire il publisher Devolver Digital, che tra le sue uscite future conta anche Serious Sam 4.

Per il resto vi ricordiamo che Shadow Warrior 3 è in sviluppo per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X.