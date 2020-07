Spider-Man: Miles Morales per PS5 avrà una modalità performance a 4K / 60fps

Insomniac Games ha annunciato che Spider-Man: Miles Morales per PS5 avrà una modalità performance a 4K / 60 FPS. Per farlo ha scelto di pubblicare un messaggio su Twitter, dove ha allegato una brevissima clip del gioco.

Il fatto che esista una modalità performance a 4K / 60fps, significa che ne dovrebbe esistere almeno un'altra con una qualità visiva maggiore, ma con una risoluzione inferiore e una fluidità ridotta (30fps?). Oppure potrebbe avere semplicemente la risoluzione inferiore e mantenere i 60fps. Questo purtroppo è impossibile saperlo, anche perché Insomniac è stata decisamente parca di dettagli.

Del resto prima o poi dovrà iniziare a mostrare più diffusamente Spider-Man: Miles Morales, dato che stiamo parlando di quello che probabilmente è il principale rappresentante della line up di lancio di PS5.

Difficile dire se quello di avere più modalità grafiche su console diventerà uno standard o sarà qualcosa cui baderanno solo i titoli first party. In fondo si tratta di un buon modo per dare ai giocatori la scelta di cosa favorire, se la fluidità o la qualità dell'immagine.

Swing through the city like never before on PS5 with an optional 4K / 60fps Performance Mode. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/FhPEPLjnKL