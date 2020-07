Nintendo Direct Mini luglio 2020: tutti gli annunci e i trailer dei giochi Nintendo Switch

Il Nintendo Direct Mini di luglio 2020 è andato in onda e riportiamo qui sopra il video per intero, con i suoi otto minuti abbondanti di annunci e trailer di giochi Nintendo Switch, che mostrano alcune delle novità previste per il prossimo periodo sulla console in questione.

Facciamo dunque un riepilogo delle novità emerse oggi nel primo Nintendo Direct Mini: Partners Showcase, che potrebbe peraltro precedere altri eventi simili forse in arrivo nel prossimo periodo: