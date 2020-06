Fortnite, l’Agenzia verrà distrutta con l’evento di fine stagione? Ecco un video

La sera del 6 giugno 2020 si terrà su Fortnite Capitolo 2 un evento irripetibile, fondamentale per capire cosa accadrà all'isola di Epic Games tra la Stagione 2 e la Stagione 3. Naturalmente stiamo parlando del cosiddetto Doomsday, il cui nome è in seguito stato cambiato in Evento Dispositivo. E apprendiamo in queste ore che l'Agenzia potrebbe essere distrutta.

Il leaker FireMonkey, particolarmente affidabile quando si tratta di Fortnite ed Epic Games, ha trovato dei file di gioco molto eloquenti: mostrano un nuovo modello per il luogo dell'isola noto come Agenzia; in esso la sede del quartier generale di Mida e soci appare completamente distrutta, come se un gigantesco meteorite avesse impattato sulla sua superficie. Vi riportiamo il video in calce all'articolo affinché possiate vederlo da voi e trarre le vostre conclusioni: dovete tenere presente però solo l'asset dell'Agenzia, perché tutto il resto mostra una città a caso del Battle Royale di Epic Games.

Ragioniamo insieme su questo materiale inedito: l'Agenzia verrà distrutta tra la Stagione 2 e la Stagione 3? Ciò potrebbe confermare il leak che ha previsto una mappa sommersa dall'acqua e i veicoli squalo, tutto materiale che farebbe riferimento proprio ad una nuova area centrale dell'isola. Ma, se questo è il caso, come verrà distrutta l'Agenzia? Mida dovrebbe attivare il dispositivo Doomsday nel corso dell'evento: anche se i suoi piani non sono attualmente noti, è difficile che la sua creazione sia finalizzata ad annientare la sua stessa casa.

Più probabile invece che un evento imprevisto si abbatta su Mida e sull'Agenzia nel corso dell'evento del 6 giugno 2020, oppure che si verifichi un malfunzionamento nel dispositivo. A questo punto possiamo solo continuare a monitorare la situazione e ad attendere: vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Event Spoilers

Here is a video of how the Agency will look after the event.

In the past we only really had images posted by other leakers about how this will look but I felt a video gives a better understanding of how it will look.

Will post more stuff soon! :) pic.twitter.com/fupu0b0VFs